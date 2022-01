Covid-19 pe capul lui Putin. Record de infectări în Rusia pentru a treia zi consecutiv Rusia a anunțat duminica, 23 ianuarie, un nou record zilnic de contaminari cu Covid-19 pentru a treia zi consecutiv, raspandire din cauza variantei Omicron. Cea mai indoliata țara din Europa de Covid-19, Rusia a inregistrat duminica 63.205 de cazuri noi, dupa ce a inregistrat 57.212 sambata și 49.513 vineri, potrivit cifrelor guvernamentale. Rușii se tem […] The post Covid-19 pe capul lui Putin. Record de infectari in Rusia pentru a treia zi consecutiv first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

