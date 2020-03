COVID-19. Panică generalizată în SUA, americanii se tem în procent de 100% că vor fi infectaţi cu coronavirus Sondajul realizat de Survey USA constata ca 100% dintre respondenți au spus DA la intrebarea „Pe baza a ceea ce știți la aceasta ora, care credeti ca sunt șansele ca dumneavoastra sa va infectati cu COVI-19?". Asta in conditiile in care sondajul a fost realizat saptamana trecuta, cand situatia in SUA nu era atat de ingtijoratoare. De asemenea, sondajul constata ca 21% dintre americani spun ca viața lor de zi cu zi a fost deja schimbata total de aparitia pandemiei, 42% spun ca viata "s-a schimbat vizibil" si 31% considera ca virusul le-a afectat usor rutina zilnica. Doar sase procente… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

