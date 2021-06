Stiri pe aceeasi tema

- Copiii cu COVID-19 dezvolta in cea mai mare parte doar simptome usoare, dar raman exputi riscului de a se imbolnavi grav si pot raspandi virusul. Luna trecuta, UE a aprobat vaccinul COVID-19 Pfizer pentru a fi utilizat la copii de pana la 12 ani.

- Jos Hermans, in varsta de 96 de ani, a primit o doza a vaccinului Pfizer la sfarșitul anului 2020 și nu a murit din cauza Covid-19. A devenit cunoscut in Belgia in decembrie 2020, drept primul belgian care a primit o doza a vaccinului anti-Covid produs de Pfizer. A decedat aseara, la varsta de 96…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, mama a doi copii, a declarat sambata dupa-amiaza la Oradea ca nu este nevoie de "curaj" pentru ca o persoana sa se imunizeze anti-COVID, ea precizand ca abia așteapta ca vaccinul sa fie aprobat la nivel european si pentru copiii cu varste sub 16 ani, pentru a-si vaccina…

- Canada a autorizat utilizarea vaccinului anti-Covid al Pfizer in cazul copiilor cu varste cuprinse intre 12 si 15 ani si este prima tara din lume care face acest lucru pentru grupa de varsta, informeaza BBC.

- Efectele secundare ale vaccinului nu ar trebui privite drept un semn al eficienței: Cei mai mulți oameni obțin imunitatea indiferent daca acestea apar sau nu Jumatate dintre persoanele care au primit serul anti-Covid-19 nu au simțit niciun efect secundar semnificativ și totuși 90% dintre participanți…

- Grupul farmaceutic american Pfizer se asteapta sa vanda, in 2021, 1,6 miliarde de doze de vaccin impotriva Covid-19, dezvoltat in parteneriat cu compania germana in domeniul biotehnologiei BioNTech, in valoare de 26 de miliarde de dolari, cu mult mai mult decat cele 15 miliarde prevazute initial, relateaza…

- Pfizer și BioNTech au depus, vineri, la Agentia Europeana a Medicamentului (EMA), cererea de extindere a autorizației pentru vaccinul lor anti-Covid, astfel incat acesta sa poata fi administrat și la copii sub 16 ani.

- Ugur Șahin, CEO BioNTech și unul dintre inventatorii vaccinului împotriva Covid-19 produs în colaborare cu Pfizer, este de parere ca virusul va fi pus sub control în majoritatea țarilor europene pâna la sfârșitul verii lui 2021. …