Covid-19. Pacienții ”cu risc mai ridicat de spitalizare” au o ”recomandare fermă” de la OMS: tratamentul cu Paxlovid Pacienților cu forme mai puțin severe de Covid-19, dar cu un risc mai ridicat de spitalizare, Organizația Mondiala a Sanatații le ”recomanda ferm” antiviralul de la Pfizer, precizeaza AFP. Este vorba despre Paxlovid – denumirea comerciala -, combinație de Nirmaltrevir cu Ritonavir, pe care experții OMS il considera ”medicamentul potrivit pentru paciențiii nevaccinați, varstnici sau cu sistem imunitar slabit. Totuși, in continuare OMS susține ca vaccinarea este esențiala. Paxlovid este de preferat in comparatie cu Molnupiravir de la Merck sau Remdesivir, precum si fata de anticorpii monoclonali,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

