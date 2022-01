Covid-19. Pacienții cu forme grave din terapie intensivă sunt în general cu varianta Delta Deși varianta Omicron se transmite foarte ușor, totuși, varianta Delta a virusului SARS-COV-2 este in continuare in circulație provocand cazuri grave aflate in prezent la terapie intensiva, precizeaza ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. “Dintre secventieri, 75% sunt cu varianta Omicron, dar exista inca si varianta Delta. Noi avem cazurile grave, cazurile din ATI in momentul de fata, in general cu varianta Delta. Pe masura ce varianta Delta va disparea din circulatie din cauza concurentei cu varianta Omicron, care se transmite mult mai rapid, e posibil sa avem o evolutie mai favorabila, nu neaparat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

