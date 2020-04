Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Transporturilor Infrastructurii si Comunicatiilor (MTIC) a definitivat si aprobat Ordinul de ministru referitor la procedura anuntata in cursul zilei de 10 aprilie a.c. in ceea ce priveste organizarea grupurilor de lucratori sezonieri care pleaca de pe aeroporturile din Romania spre alte…

- Probleme generate de plecarea muncitorilor romani sezonieri Mai mulți muncitori români sezonieri au plecat joi spre Germania, dupa ce aceasta țara a relaxat condițiile pentru cei care vin sa lucreze în agricultura. 150 de oameni au plecat de pe Aeroportul Internațional din…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, susține ca decizia de a facilita plecarea muncitorilor sezonieri inapoi in strainatate este o ”imbecilitate” și considera ca aceștia ar trebui pastrați in țara sa munceasca in agricultura din Romania. Decizia de a facilita plecarea muncitorilor sezonieri din…

- Dupa Germania, și Italia cauta un acord cu țarile din estul Europei pentru ca muncitorii sezonieri sa poata ajunge la munca. Ministerul Agriculturii din Italia cauta un acord cu Romania pentru redeschiderea fluxului de sezonieri.

- In continuarea demersurilor comune ale Ministerului Afacerilor Externe si ale Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor pentru facilitarea revenirii in tara a cetatenilor romani, nerezidenti, care sunt lucratori sezonieri, afectati de restrangerea drastica a activitatilor economice…

