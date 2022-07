Stiri pe aceeasi tema

- Experții și-au exprimat ingrijorarea cu privire la apariția unei noi variante Omicron a coronavirusului, cu raspandire rapida, care caștiga teren in India și a ajuns deja in alte 10 țari, inclusiv Marea Britanie, SUA, Australia, Germania și Canada. Este vorba despre varianta supranumita „Centaurus”,…

- O persoana din Suedia a fost confirmata cu variola maimuței, au declarat joi autoritațile sanitare, in urma unor cazuri similare din Europa și America de Nord, informeaza Antena3 . Boala rara se manifesta de obicei prin febra, dureri musculare, ganglioni limfatici umflați, frisoane, epuizare și o erupție…