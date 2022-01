In ritmul actual de contaminare, varianta Omicron, mai contagioasa, dar mai puțin periculoasa decat Delta, ar putea afecta rapid jumatate din populația Europei, avertizeaza OMS. Ingrijorata de „valul” Omicron, filiala europeana a Organizației Mondiale a Sanatații a estimat marți ca peste 50% dintre europeni ar putea fi afectați de Omicron in decurs de doua luni, […] The post Covid-19. OMS: peste 50% dintre europeni vor fi infectați cu Omicron in urmatoarele luni first appeared on Ziarul National .