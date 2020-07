Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu data de 5 august, este obligatorie purtarea maștilor in orașele olandeze Amsterdam și Rotterdam, in locurile cele mai frecventate, precum celebrul district Roșu, pentru a limita raspandirea virusului, relateaza Hotnews.Acestcartier s-a redeschis la 1 iulie dupa aproape trei luni de inchidere…

- Autoritațile dintr-un stat vizitat anual de mii de romani introduc din nou obligativitatea purtarii maștii de protecție in spațiile inchise in contextul in care numarul cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2 continua sa creasca. „Nu exista niciun motiv sa intram in panica, dar nu trebuie sa lasam garda…

- Autoritațile din Argeș vor decide marți, in Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, daca impun purtarea obligatorie a maștii in aer liber, in zonele aglomerate și in cazul grupurilor de persoane, a declarat prefectul Emanuel Soare.

- Sute de persoane au protestat duminica la Londra fata de purtarea obligatorie a mastilor, care urmeaza a fi instituita incepand de vineri in toate magazinele din Anglia. Mastile au devenit obligatorii in mai multe tari din toata lumea, inclusiv in SUA la saptamani bune de la debutul pandemiei, in contextul…

- Din 20 iulie devine obligatorie și in Franța purtarea maștii in spațiile inchise. Masura a fost anunțata inițial de președintele Macron pentru 1 august dar, la apelul medicilor, purtarea maștii a...

- Purtarea mastii a devenit obligatorie miercuri in principatul Andorra pentru orice persoana de peste zece ani in spatiile publice, dupa o reaparitie a cazurilor de COVID-19, informeaza AFP, preluat de Agerpres.Guvernul din Andorra a publicat dimineata un decret in acest sens, care prevedea,…

- Purtarea mastii de protectie va ramane obligatorie in Spania, sub pedeapsa amenzii, si dupa ridicarea masurilor de izolare, pana cand noul coronavirus va fi "invins definitiv", a anuntat, marti, ministrul Sanatatii, Salvador Illa, informeaza Agerpres.Potrivit unui comunicat al ministerului sau, sunt…

- Guvernul britanic a respins vineri recomandarile medicilor privind purtarea obligatorie a mastii in magazine si alte spatii publice, dupa ce a ordonat folosirea lor in mijloacele de transport public din 15 iunie, relateaza dpa.The British Medical Association, un sindicat al medicilor, a declarat…