COVID-19: Olanda confirmă 13 cazuri de infectare cu varianta Omicron. Danemarca înregistrează două cazuri Olanda a confirmat duminica 13 cazuri de infectare cu varianta Omicron a coronavirusului in randul celor 61 de pasageri testati pozitiv la COVID-19 dupa ce au sosit vineri cu doua zboruri din Africa de Sud, transmite Reuters. Exista posibilitatea ca in randul acestora si altii sa fie infectati cu aceasta varianta, intrucat secventierea probelor nu s-a incheiat. ”Acesta ar putea fi doar varful aisbergului”, a declarat ministrul olandez al sanatatii, Hugo de Jonge, la o conferinta de presa la Rotterdam. ”Nu este improbabil ca si alte cazuri sa apara in Olanda”, a atentionat el. Autoritatile sanitare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

