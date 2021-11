Covid-19: Oficial, peste 5 milioane de decese. Dar numărul real este de 2-3 ori mai mare! Potrvit bilanțului oficial cumulat, epidemia de Covid-19 a provocat peste 5 milioane de decese. Este un prag simbolic care a fost depașit, anunța, luni, Universitatea Johns Hopkins din Baltimore (SUA). De la inceputul epidemiei, Universitatea John Hopkins a completat bilanțul deceselor cu datele furnizate de autoritațile sanitare din fiecare țara, transmite Euronews. Primele cazuri de coronavirus 2 provocate de sindromul respirator acut sever (SARS-CoV-2), in mod curent numit Covid-19, au aparut in China la finele anului 2019 și de atunci acest virus s-a raspandit la scara planetara. Iata și țarile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

