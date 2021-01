Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce lumea este ocupata sa lupte cu pandemia de Covid-19, oamenii de știința se straduiesc sa se asigure ca dupa noul coronavirus, nu se va raspandi pe planeta un alt virus, a carui rata de mortalitate este de 75% și impotriva caruia nu exista un vaccin. Se numește Nipah, a fost descoperit prima…

- Oamenii de știința turci susțin ca au dezvoltat un test ultrarapid al coronavirusului, cu o precizie de 99%, care poate da rezultate in 10 secunde, totul fara a mai fi nevoie de inconfortabilul tampon nazal. Diagnovir, dezvoltat de cercetatorii de la Universitatea Bilkent, este un kit de diagnosticare…

- "Știința iși spune cuvantul. Dupa aceasta vaccinare, lucrurile vor fi altfel", spune IPS Irineu, Arhiepiscop al Craiovei și Mitropolit al Olteniei. Intr-un interviu pentru Press-hub, ierarhul declara ca preoții s-au "rugat la Bunul Dumnezeu ca oamenii de știința sa primeasca luminare și sa realizeze…

- Un experiment realizat de un deputat austriac scoate la iveala un lucru incredibil: Coca-Cola are covid-19! Cum este posibil asa ceva explica chiar el. Specialistii spun ca ceea ce se intampla acum pentru oamenii din intreaga lume este cutremurator. Coca-Cola are coronavirus?! Experimentul realizat…

- Oamenii de știința de la Universitatea din Pennsylvania și firma de biotehnologie Regeneron investigheaza daca tehnologia dezvoltata pentru terapia genica poate fi utilizata pentru a produce un spray nazal care va preveni infecția cu noul coronavirus.

- In ultimele luni, eforturile experților in medicina și a oamenilor de știința pentru a gasi un leac eficient impotriva noului coronavirus s-au intensificat intr-un mod simțitor. Pe langa diversele variante de vaccinuri anti- COVID-19 anunțate, cercetatorii au reușit sa realizeze și un spray nazal ce…

- In momentul in care apar simptome care duc cu gandul la temutul virus, primul lucru pe care doresti sa il faci este un test pentru COVID-19. Din pacate, cele mai multe dintre acestea dau rezultatul in 24 de ore. Oamenii de stiinta, dupa numeroase incercari, au facut marea descoperire: testul care da…

- Cu toate acestea, folosirea maștilor chirurgicale nu protejeaza complet de patrunderea moleculelor virusului in organismul omului, transmite korrespondent.net. Oamenii de știința japonezi de la Institutul de medicina de pe linga Universitatea din Tokyo au efectuat un experiment unic care a aratat ca…