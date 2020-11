Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare parte a Portugaliei a intrat miercuri intr-o noua izolare, mai putin stricta decat cea din primavara, insa guvernul ar putea lua in curand masuri mai restrictive pentru a opri al doilea val al pandemiei de COVID-19, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Cea mai mare parte a Portugaliei a intrat miercuri intr-o noua izolare, mai putin stricta decat cea din primavara, insa guvernul ar putea lua in curand masuri mai restrictive pentru a opri al doilea val al pandemiei de COVID-19, relateaza AFP, potrivit AGREPRES.Noile masuri de izolare anuntate…

- Cea mai mare parte a Portugaliei a intrat miercuri intr-o noua izolare, mai putin stricta decat cea din primavara, insa guvernul ar putea lua in curand masuri mai restrictive pentru a opri al doilea val al pandemiei de COVID-19, relateaza AFP. Noile masuri de izolare anuntate sambata de…

- Cea mai mare parte a Portugaliei a intrat miercuri intr-o noua izolare, mai putin stricta decat cea din primavara, insa guvernul ar putea lua in curand masuri mai restrictive pentru a opri al doilea val al pandemiei de COVID-19, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Portugalia a organizat astazi o zi de doliu national in memoria celor 2.544 de cetateni ai sai care si-au pierdut viata pana acum din cauza pandemiei de Covid-19, in contextul in care cea mai mare parte a tarii se pregateste de o noua izolare in incercarea de a opri al doilea val de epidemie, relateaza…

- Guvernul austriac a anuntat o noua izolare partiala, cu impunerea unei interdictii de circulatie si inchiderea restaurantelor, hotelurilor, institutiilor culturale si sportive, in incercarea de a opri al doilea val al pandemiei de COVID-19, transmit agentiile internationale de presa. „O a doua izolare…

- Slovacia a anuntat intrarea in izolare partiala, dupa ce a atins 2.500 de cazuri de Covid-19 pe zi, și anunța testarea gratuita la nivel național, anunta digi24 . „Acest val este de 100 de ori mai mare“ Slovacia va inchide de luni majoritatea scolilor si va cere populatiei sa ramane acasa, cu exceptia…

- Cristiano Ronaldo a fost infectat cu COVID-19, fiind testat pozitiv inaintea meciului dintre reprezentativa Portugaliei și cea a Suediei. In aceste condiții, Jucatorul echipei Juventus Torino a fost nevoit sa paraseasca cantonamentul, fiind trimis in izolare. Va reamintim ca miercuri, 14 octombrie…