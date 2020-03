Covid-19-o amenintare serioasa! Stimate domnule Prim Ministru, Stimate domnule Ministru de Interne, Stimate domnule Ministru al Sanatatii, Astazi ne confruntam, ca intreaga lume, cu o situație fara precedent care solicita o capacitate de reacție extraordinara si adaptata la realitatile care devin pe zi ce trece mai ingrijoratoare! Din pacate, Romania nu a reusit sa valorifice experienta statelor care s-au confruntat primele cu epidemia de COVID 19, iar la aceasta data dovedim o incapacitate majora de reacție fața de teribila provocare, careia va trebui sa ii facem fața impreuna dincolo de orgoliile de orice fel. Apreciem… Citeste articolul mai departe pe informatiadealba.ro…

