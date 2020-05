Stiri pe aceeasi tema

Mai mult de 1 milion de persoane diagnosticate cu Covid-19 au fost declarate vindecate, de la inceputul pandemiei si pana in prezent, potrivit datelor Johns Hopkins University. Numarul total al cazurilor…

- Sunt, deci, inregistrați peste 3 milioane de infectați cu coronavirus in lume, dar și peste 200.000 decese cauzate de pandemie. De relevat faptul ca numarul persoanelor vindecate se aprobie de o alta “bara simbolica”, aceea de 1 milion. Datele oficiale confirma totuși ca, de la o zi la alta, in numeroase…

- La nivel global au fost inregistrate peste 3 milioane de infecții cu noul coronavirus, luni dimineața, potrivit statisticilor centralizate de site-ul worldometers.org. Dintre cei 3,002,887 de oameni infectați, 207.000 au murit. De asemenea, 882.000 s-au vindecat.

- "Pandemia are consecinte foarte serioase asupra sectorului muncii. Patru din cinci muncitori traiesc intr-o tara unde au fost introduse restrictii partiale sau totale", a declarat directorul general al OIM, Guy Ryder, adaugand ca 81% din forta de munca globala de 3,3 miliarde persoane sunt in prezent…

- Numarul de imbolnaviri cu noul virus COVID-19 a trecut de 2 milioane la nivel mondial. Conform siteului worldometers, pana in acest moment s-au inregistrat 2.024.675 cazuri de persoane depistate pozitiv cu noul coronavirus. Cele mai multe dintre acestea provin din Statele Unite ale Americii (615.406).…

- Platforma de streaming video Disney+ a ajuns deja la 50 de milioane de abonati platitori in lumea intreaga, la cinci luni dupa lansarea sa in Statele Unite si la doua saptamani dupa debutul ei in Europa, informeaza AFP. "Suntem onorati ca Disney+ este apreciata de milioane de persoane…

Pandemia de Covid-19 a provocat moartea a 5.043 de persoane la nivel mondial, majoritatea in China continentala, potrivit unui bilant stabilit de AFP vineri, la ora 11:00 GMT, pe baza unor cifre oficiale.