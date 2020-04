Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, pana in prezent, 631 de cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 400 in Italia, 193 in Spania, 15 in Franța, 8 in Germania, 6 in Marea Britanie, 2 in Namibia,…

- Numeroși bacauani pe care epidemia de coronavirus i-a prins in afara granițelor sunt așteptați sa ajunga in județ, in perioada urmatoare. Aceștia vin din țari unde au fost semnalate cazuri de infecții cu virusul Covid – 19, cum ar fi Austria, Belgia, Elveția, Franța, Germania, Iran, Italia, Marea Britanie,…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a actualizat joi, 2 aprilie, lista cu “zonele rosii”, pentru care este necesara carantina institutionalizata timp de 14 zile, numarul tarilor incluse ajungand la 12. Tarile considerate “zone rosii” din cauza cazurilor de coronavirus sunt Austria, Belgia,…

- Romania a actualizat lista cu zonele ROSII de COVID-19. Austria, Belgia, Elvetia, Italia, Franta, Germania, Spania, Iran, Marea Britanie, Olanda, SUA si Turcia sunt si ele acum tari considerate ”zone rosii” ca urmare a cazurilor de coronavirus.

- GCS a informat ca in ceea ce privește situația cetațenilor romani aflați in alte state, potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, pana in prezent, 196 de cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus):…

- Tehnicianul Edward Iordanescu a scris, luni, pe Facebook, ca tari mai dezvoltate si mai civilizate decat Romania au decis izolare totala, subliniind ca a trecut a trecut si momentul “recomandarilor” in lupta cu Covid-19."Tari mai dezvoltate si mai civilizate decat Romania au decis izolare…

- V. Stoica Responsabilii cu comunicarea evoluției cazurilor de coronavirus in Romania vor da publicitații o singura raportare in fiecare zi, renunțandu-se la varianta inițiala, in care se ofereau informații actualizate de doua ori pe zi. Asadar, potrivit datelor facute publice ieri, la ora 13.00, de…