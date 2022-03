COVID-19: Numărul persoanelor infectate și internate la terapie intensivă este de 399 Numarul persoanelor cu COVID-19 internate in spitale este de 2.667, cu 104 mai putine fata de ziua anterioara, iar la ATI se afla 399 de pacienti, cu 16 mai putini fata de raportarea precedenta, a informat, sambata, Ministerul Sanatatii. Potrivit sursei citate, dintre cei 399 de pacienti internati la ATI, 351 sunt nevaccinati. Din totalul pacientilor internati, 198 sunt minori, 196 fiind internati in sectii, cu 12 mai putin decat in ziua anterioara si doi la ATI, la fel ca in ziua precedenta. 28 de decese Numarul de decese a fost de 28 de – 16 de barbati si 12 femei – in ultimele 24 de ore, dintre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

