Numarul deceselor la nive global a depașit 24.000, ajungand la 24.216, cele mai multe in Italia (8.215) si Spania (4.365). In condițiile in care președintele Donald Trump anunța ca vrea sa "redeschida" țara in aprilie, SUA au urcat pe primul loc in privința numarului persoanelor infectate, cu peste 85.000 de cazuri. In acelasi timp, China a anunțat inchiderea granițelor pentru straini, pentru a evita un al doilea val al epidemiei. Decizia a fost anunțata in condițiile in care autoritațile chineze au raportat primul caz de infecție locala in ultimele trei zile și 54 de cazuri "importate".