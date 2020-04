Stiri pe aceeasi tema

- Fostul selecționer al Romaniei, Cosmin Contra 43 de ani, se afla in izolare la domiciliu in Madrid, din cauza pandemiei de coronavirus.Tehnicianul este inca in stare de șoc, dupa ce s-a confruntat cu realitațile din Spania, una dintre cele mai afectate țari din lume de Covid-19.”Eu, care știam ca sistemul…

- Gica Craioveanu, 52 de ani, se afla blocat cu familia in Spania, una dintre țarile cele mai afectate din lume de pandemia de coronavirus.Fostul internațional roman a descris, vineri, atmosfera din Spania, țara care a raportat in ultimele 24 de ore cel puțin 769 de decese!”Situația e una foarte grava.…

- Bilantul epidemic a ajuns la 1.326 de morti in Spania si se inregistreaza 24.926 de cazuri de coronavirus, anunta autoritatile de la Madrid. Autoritatile din Spania au anuntat, sambata, un bilant de 1.326 de morti din cauza coronavirusului si un numar total de cazuri 24.926, informeaza cotidianul El…

- COVID-19. Decesele consemnate in ultimele 24 de ore ridica la 491 numarul mortilor de coronavirus in Spania. De asemenea, intr-o singura au fost raportate 1.236 noi cazuri de imbolnavire, astfel ca numarul total al celor infectati a ajuns la 11.178. Dintre bolnavi, cei mai multi se afla la Madrid,…

- Spania și-a batut duminica recordul de sambata, cand autoritațile au anunțat o creștere cu 1.500 de cazuri in 24 de ore. Spania este cel mai afectat stat din Europa dupa Italia, iar potrivit bilanțul ultimului bilanț exista 7.753 de cazuri detectate și 288 de persoane decedate din cauza Covid-19.…

- Autoritatile spaniole au anuntat joi ca bilantul deceselor cauzate de Covid-19 este de 86, iar numarul cazurilor de infectare a depasit 3.000. Prim-ministrul Pedro Sanchez a declarat intr-o conferinta de presa sustinuta la palatul Moncloa ca Executivul va acorda 2,8 miliarde de euro comunitatilor…

- Coronavirusul a infectat deja 2.277 persoane in Spania si a ucis 55, iar temerile ca tara va deveni noua Italie sunt din ce in ce mai mari. Joi a fost anuntat primul caz de infectare a unui inalt demnitar, Irene Montero, detinatoarea portofoliului Egalitatii in guvernul Sanchez. De subliniat…

- Spania a anuntat ca, in decurs de 36 de ore, au fost depistate noua cazuri de Covid-19 contagioase, patru in Tenerife, doua in Madrid, doua in Catalonia si unul in Castellon, informeaza televiziunea publica spaniola. Brazilia este prima tara din America de Sud care confirma prezenta bolii.