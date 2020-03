COVID-19. Numărul morţilor în Germania a crescut cu o treime, într-o singură zi Ultimul bilant raportat de autoritatile germane indica 49 de morti in ultimele 24 de ore, numarul total al deceselor crescand de la 149 la 198. Numarul contaminarilor cu noul coronavirus in Germania a crescut la 36.508 - cu 4.995 mai multe decat miercuri. Asta inseamna o crestere in procent de 15,7% fata de ziua anterioara. Rata mortalitatii din cauza COVID-19 ramane insa una scazuta la nivelul Germaniei, fiind de aproximativ 0,5%, adica o persoana decedata la 200 de infectati, aceasta fiind de altfel una dintre cele mai scazute rate ale mortalitatii din Europa. In acelasi timp,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

