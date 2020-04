Stiri pe aceeasi tema

- Profesorul Mauro Ferrari, care iși incepuse mandatul de patru ani la 1 ianuarie, și-a prezentat marți dupa-amiaza demisia președintelui comisiei UE, Ursula von der Leyen. "Am fost extrem de dezamagit de raspunsul european la Covid-19", a spus el intr-o declarație pentru Financial Times. ERC,…

- Numarul deceselor de coronavirus anuntat miercuri, 727, este cu 110 mai mic decat cel anuntat marti, 837. In total, numarul deceselor a trecut insa de 13.000, ajungand la 13.155. De asemenea, numarul total de cazuri infectate cu COVID-19 a ajuns in Italia la 110.574. Lombardia ramane inca…

- Numarul celor infectati cu COVID-19 in Republica Moldova continua sa creasca alarmant. Pe parcursul zilei de miercuri, 1 aprilie, au fost confirmate alte 70 cazuri de infectare cu coronavirus, din 329 probe procesate. In doua cazuri este vorba de import (Marea Britanie si Rusia), iar alte 68 de cazuri…

- Inca doua persoane infectate cu coronavirus au murit. Este vorba despre boi barbați din Timiș, confirmați pozitiv, dar care sufereau și de alte afecțiuni. Numarul total al deceselor din cauza coronavirusului a ajuns la 46. Este vorba despre un barbat de 57 de ani caruia in data de 27 martie i s-au recoltat…

- Spania a inregistrat 796 de morti din cauza noului coronavirus - un nou bilant-”record” intr-o singura zi, care creste la 4.858 numarul total al deceselor cauzate de pandemia covid-19, au anuntat vineri autoritatile spaniole, relateaza AFP.

- Germania a inregistrat 5.780 de noi contaminari cu noul coronavirus in ultima zi - o crestere cu 16% -, si a depasit pragul de 40.000 de infectii, cu 42.288, a anuntat vineri Institutul Robert Koch. relateaza Reuters.Institutul a anuntat de asemenea alte 55 de decese (+28%), care cresc bilantul…

- Medicii de la Spitalul de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” Iași intra in alerta. Noaptea trecuta noua pacienți au fost confirmați pozitiv in urma testelor efectuate in unitatea medical de primiri urgenețe. Majoritatea sunt din județ, iar in total in spital sunt internați 25 de pacienți infectați cu…

- Bilanțul deceselor provocate de coronavirus a crescut. Autoritațile din pronvicia chineza Hubei au anunțat ca 142 de persoane au murit, sambata, din cauza infecției cu coronavirus, informeaza CNN, citat de Mediafax. Asta inseamna ca numarul total al deceselor la nivel mondial se ridica acum la 1.669.…