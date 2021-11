In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 80 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus, la pacienți cu varste cuprinse intre 1 și 91 de ani. In același interval de timp au fost testați 522 de buzoieni. Direcția de Sanatate Publica a raportat și 11 decese la pacienți cu varste cuprinse intre 45 … Articolul COVID-19 / Numarul deceselor in creștere apare prima data in Opinia Buzau .