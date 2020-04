Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor comunicate de Johns Hopkins University, cel putin 95.699 de oameni au murit din cauza Covid-19. Cele mai multe cazuri au fost raportate de Statele Unite, cu peste 465.300. Cele mai multe, in statul New York (aproximativ 160.000). SUA sunt urmate de Spania - cu peste 153.200, Italia…

- Dupa cateva zile in care in Spania au fost raportate cifre in scadere al numarului zilnic al deceselor si al noilor cazuri de infectare cu Covid-19, miercuri, autoritatile sanitare au anuntat un bilantul in crestere in ultimele 24 de ore: 757 de decese si 6.180 de noi cazuri de...

- Numarul deceselor provocate de Covid-19 in Spania in decurs de 24 de ore a crescut din nou, depasind 740, dupa patru zile consecutive de diminuare, scrie news.ro.Datele anuntate marti de autoritatile sanitare spaniole sunt: 140.510 cazuri de infectare,13.798 de decese. Mai mult de 43.200…

- Deces 115 Femeie, 53 ani, jud Caraș Severin. Internata in SJ Reșița in data de 25.03.2020, rezultat pozitiv in 26.03.2020. Contact cu fiica intoarsa din Dubai. Fara boli cronice asociate. Deces in data de 02.04.2020. Deces 116 Barbat, 70 ani, jud Mureș. Simptomatic din data de 29.03.2020, fara context…

- Situația epidemiei de COVID-19 continua sa fie dramatica. Vineri, a doua zi consecutiv, in Spania s-au confirmat peste 900 de decese provocate de coronavirus, informeaza AFP potrivit Agerpres. Bilantul in Spania, tara cea mai afectata de epidemia de COVID-19 in afara de Italia, a ajuns astfel la…

- Spania a anuntat duminica restrictii mai dure pentru a tine sub control raspandirea coronavirusului, in conditiile in care numarul deceselor a crescut cu 838, la 6.528, transmite Reuters, conform news.ro.Aflata pe locul al doilea dupa Italia in privinta deceselor, Spania a inregistrat duminica…

- Spania a inregistrat 796 de morti din cauza noului coronavirus - un nou bilant-”record” intr-o singura zi, care creste la 4.858 numarul total al deceselor cauzate de pandemia covid-19, au anuntat vineri autoritatile spaniole, relateaza AFP.

- Ziarul Unirea Inca 655 de decese din cauza epidemiei de COVID-19 in Spania. Numarul total al deceselor a ajuns la 4.089 In ultimele 24 de ore, Spania a inregistrat 655 de decese din cauza epidemiei de COVID-19. Astfel, numarul total al deceselor a trecut de 4.000, ajungand la 4.089. Este un bilant totusi…