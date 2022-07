Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, se așteapta la o creștere a numarului de cazuri de Covid confirmate, dar acestea nu vor fi foarte periculoase. In urmatoarea perioada, in Romania s-ar putea inregistra circa 10.000 de cazuri pe zi, ceea ce ar echivala cu aproximativ 70.000 de cazuri noi pe saptamana.…

- Probabil ca saptamana viitoare ne vom afla in jurul cifrei de 70.000 de cazuri Covid-19 a spus marti ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, imtr-o conferinta de presa. „Probabil ca saptamana viitoare ne vom afla - este doar o estimare - in jurul cifrei de 70.000 de cazuri. Adica acea medie de 10.000…

- Alexandru Rafila, ministrul Sanatații, a anunțat in conferința de presa de marți, ca potrivit estimarilor, saptamana viitoare, numarul cazurilor raportate zilnic se vor situa in jurul a 10.000 de cazuri. Azi, Rafila a anunțat ca au fost inregistrate peste 12.000 de noi cazuri, un numar record in ultimele…

- Marți, 26 iulie, autoritațile au anunțat ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate peste 12.300 de cazuri noi. De asemenea, in ultima saptamana au fost raportate 44.489 de cazuri noi in ultima saptamana. Pe 15 ianuarie 2022, in plina ascensiune a valului Omicron erau peste 10.000 de cazuri noi raportate…

- Aproximativ 15.000 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus s-au inregistrat saptamana trecuta, dublu fata de perioada similara anterioara, a anuntat luni, intr-o conferinta de presa, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. El a precizat ca saptamana trecuta erau internati circa 1.000 de pacienti…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a spus ca tulpina Omicron este dominata in Romania si a precizat ca "deja" au fost izolate primele subvariante BA.5, care sunt resposabile de accelerarea pandemiei la nivel internațional.

- Aproape 15.000 de cazuri de COVID-19 au fost inregistrate in ultima saptamana, a anuntat luni, intr-o conferinta de presa, Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, care a precizat ca de marti ministerul va relua raportarile zilnice. Bilaniul este dublu fata de cel din intervalul 27 iunie - 3 iulie, cand…

- • Varful valului ar putea fi atins in luna august • Vor fi repuse in functiune centrele de testare COVID si se recomanda utilizarea mastii in spatii inchise Ieri, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca varful valului de infectari cu SARS-CoV-2 in Romania ar putea fi atins intre 14 si 21…