- Coronavirus in Romania. Alte 320 de noi cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus au fost confirmate in ultimele 24 de ore. Bilanțul ajunge astfel la 23.400 de cazuri. S-au inregistrat si alte 11 decese, numarul total fiind de 1.484, conform datelor anuntate vineri de Grupul de Comunicare Strategica.…

- Doua asistente medicale, doua infirmiere si o ingrijitoare au fost infectate cu virusul SARS-COV-2, au precizat reprezentantii spitalului "Marie Curie" din Capitala, conform Agerpres. Alte 250 de noi cazuri de imbolnavire cu coronavirus au fost confirmate in ultimele 24 de ore, bilantul ajungand…

- In strainatate, 3.074 de cetateni romani au fost confirmati ca fiind infectati cu COVID-19 (coronavirus), pana acum fiind inregistrate 106 decese, a informat, sambata, Grupul de Comunicare Strategica.

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, luni seara, decesul a inca șase suceveni confirmați cu COVID-19. Numarul total al sucevenilor care au fost uciși de noul coronavirus este de 154.O femeie in varsta de 78 ani, dintr-un camin de batrani, cu hipertensiune arteriala și angina pectorala, ...

- Noua decese ale unor persoane infectate cu coronavirus au fost raportate, astazi, de Grupul de Comunicare Strategica. Bilanțul din Romania a ajuns la 507 morți. Deces 499 Femeie, 78 ani din București. Data internarii: 04.04.2020 – Spital Militar Central București – ATI. Data recoltare: 06.04.2020. Data…

- Patru noi decese ale unor pacienți infectați cu COVID 19 au fost raportate, in aceasta dimineața, de Grupul de Comunicare Strategica, numarul total in Romania ajungand la 482. Deces 479 Femeie, 83 ani din județul Bacau. Data internarii: 30.03.2020 la Spitalul Județean de Urgența Bacau, secția ortopedie,…

- Ziarul Unirea Un SINGUR caz confirmat, in județul Alba, in LUNEA PAȘTELUI: 158 de pacienți infectați, 36 vindecați și 5 decese Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, luni 20 aprilie, in județul Alba a fost inregistrat un singur caz nou de infectare cu Covid-19.…