- Spania, a doua tara cea mai afectata din Europa, a solicitat marti un ajutor umanitar din partea NATO in contextul in care a inregistrat un nou record de 514 morti din cauza COVID-19 in 24 de ore, ridicand bilantul total la 2.696, noteaza AFP. Potrivit datelor oficiale publicate de Ministerul Sanatatii,…

- COVID-19. Numarul cazurilor noi de infectare cu coronavirus a crescut marti la 39.673, de la cele 33.089 inregistrate luni, in contextul in care autoritatile efectueaza tot mai multe teste. Numarul record de morti anuntat marti de guvernul de la Madrid, 514, este in crestere cu 24% fata de…

- Bilantul epidemic a ajuns la 1.326 de morti in Spania si se inregistreaza 24.926 de cazuri de coronavirus, anunta autoritatile de la Madrid. Autoritatile din Spania au anuntat, sambata, un bilant de 1.326 de morti din cauza coronavirusului si un numar total de cazuri 24.926, informeaza cotidianul El…

- Pana astazi, 18 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 246 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 29 noi cazuri de imbolnavire.De asemenea, dintre cele 246…

- Poliția de Frontiera a deschis dosar penal pe numele cetațeanului roman care a calatorit, cu aeronava unei companii aeriene private, pe relația Madrid – București deși a fost depistat ca fiind infectat cu noul tip de coronavirus in Spania. Cercetarile se desfașoara pentru infracțiunea de zadarnicire…

- ”Nu plange pentru mine Romania!!!! Eu te-am hranit atunci cand ți-era foame... Ma urașți??? Eu am puterea sa trec peste asta, zambesc amar și te compatimesc!!! Nu știu ce suflet aveți in voi sa dați cu pietre in oamenii loviți de soarta sau aveți impresia ca cei care sunt in strainatate au venit…

- SITUAȚIA COVID-19 LA NIVEL GLOBAL Total cazuri Persoane vindecate Decese 156.400 73.968 5.833 SITUAȚIA INFECTARII CU NOUL CORONAVIRUS IN ROMANIA TOTAL CAZURI CAZURI NOI (ziua precedenta) VINDECAȚI DECESE 123 28 9 0 In continuarea articolului puteți vedea: 1. graficul evoluției zilnice a infecției…

- Autoritatile spaniole au anuntat joi ca bilantul deceselor cauzate de Covid-19 este de 86, iar numarul cazurilor de infectare a depasit 3.000. Prim-ministrul Pedro Sanchez a declarat intr-o conferinta de presa sustinuta la palatul Moncloa ca Executivul va acorda 2,8 miliarde de euro comunitatilor…