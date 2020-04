Stiri pe aceeasi tema

- Un ambulanțier de 53 de ani a murit la Suceava. Este primul deces confirmat din randul personalului medical din Romania depistat cu COVID-19, care a intrat in contact cu pacienti infectati. Sunt 699 de cadre medicale infectate cu COVID-19 in toata țara. Ministerul Sanatații a confirmat primul deces…

- Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) a dispus mai multe masuri pentru gestionarea situatiilor in cazul in care va fi confirmat un caz de infectare cu Covid-19, atat in randul detinutilor, cat si in randul personalului. Una dintre masuri vizeaza gasirea unor spatii cu destinatie de izolare…

- In aceasta seara a fost inregistrat și cel de- al șaptelea deces al unui pacient infectat cu noul coronavirus. Este vorba despre un barbat in varsta de 65 ani, internat la Spitalul Universitar București, confirmat pozitiv in data de 21.03.2020. Pacientul necesita dializa și a fost contact de salon cu…

- Ca masura preventiva in fata coronavirusului, o treime dintre angajatii penitenciarelor din Romania va sta acasa in perioada urmatoare, ca a informat Administratia Nationala a Penitenciarelor."Avand in vedere dinamica raspandirii virsului SARS-CoV-2 [...], incepand cu data de 16.03.2020, la nivelul…

- Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta a luat, sambata, primele decizii in contextul in care s-a depașit numarul de 100 de bolnavi de coronavirus și s-a intrat astfel in SCENARIUL III:Se abiliteaza Administratia Nationala a Penitenciarelor pentru initierea unui act normativ de…

- Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) retracteaza informatia privind posibilitatea vizitarii cu aviz medical a detinutilor de catre cei care au calatorit, incepand din februarie, in tari unde au fost confirmate infectari cu COVID -19 sau care au cunostinta ca au intrat in contact cu aceste…

- Administrația Naționala a Penitenciarelor anunța ca șapte deținuți au fost izolați intr-un spațiu creat amenajat la Penitenciarul Jilava, dupa ce au fost suspecți de infecție cu COVID-19, se arata intr-un comunicat remis MEDIAFAX.Citește și: VIDEO Razi cu lacrimi! Ariel Chiș, locul 2 pe lista…

- Baiatul de 16 ani din Timișoara, confirmat cu noul coronavirus, spune ca singurul simptom pe care il are este roșu in gat și este convins ca are o simpla raceala. „Cred ca au dat ceva greșit acolo, la analize”, spune el. Baiatul de 16 ani, singurul minor din Romania confirmat cu virusul SARS-CoV-2,…