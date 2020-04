Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii incearca sa determine daca noul coronavirus se poate raspandi și prin aerul respirat.Specialiștii in boli infecțioase nu au nicio indoiala ca aerosolii pot transporta virusul. Rezultatele nu sunt definitive, insa in condițiile actuale nicio precauție nu e prea mult.…

- Noul coronavirus care a declanșat o pandemie la nivel mondial nu sare nici animalele de companie, recent o pisica fiind infectata cu virusul de la stapanul sau bolnav. O pisica din Belgia a fost testata pozitiv pentru noul coronavirus, devenind oficial primul exemplar de felina bolnav de COVID-19. Pisica…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a decis ca situatia generata de noul coronavirus este pandemie, in contextul in care s au inregistrat cazuri de infectii in aproape toate tarile lumii.Potrivit OMS, o pandemie este raspandirea la nivel mondial a unei noi boli si apare atunci cand un virus apare si se…

- In perioada 12 – 16 martie, specialistii laboratorului infectii respiratorii virale din Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara „Cantacuzino”, au efectuat teste de diagnostic molecular pentru aproximativ 1000 de probe recoltate de la persoane suspecte de infectie cu noul Coronavirus.…

- In contextul declararii pandemiei de COVID-19 și a creșterii numarului romanilor infectați de la o ora la alta, ANMCS suspenda evaluarea unitaților medicale in perioada martie-aprilie, cu posibilitatea de prelungire, in funcție de evoluția situației la nivel național. Organizația Mondiala a Sanatații…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a declarat, miercuri seara, pandemie in cazul imbolnavirilor cu COVID-19. La nivel mondial, numarul cazurilor de infectare cu Covid-19 depaseste 120.000. Numarul deceselor a trecut de 4.000. "Am facut o evaluare, iar situatia generata de…

- Situatia generata de coronavirus este pandemie, a stabilit miercuri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), in contextul in care sunt cazuri in cele mai multe tari."Am facut o evaluare, iar situatia generata de Covid-19 poate fi caracterizata drept pandemie", a declarat miercuri Tedros Adhanom…

- Oleh Volosin, deputat al parlamentului ucrainean, a declarat ca va ramane acasa, in izolare, dupa ce a avut o intalnire cu un parlamentar francez despre care a aflat ca avea coronavirus. El spune ca nu are niciun fel de simptome, dar a ales aceasta varianta pentru ca așa o cer uzanțele, scrie Agerpres.Un…