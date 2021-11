COVID-19: Noua variantă sud-africană a fost confirmată în Israel Noua varianta sud-africana a coronavirusului B.1.1.529, care are peste 30 de mutații, a fost confirmata vineri în Israel, fiind vorba despre o persoana care s-a întors în țara din Malawi. Alte doua cazuri sunt investigate, relateaza Jerusalem Post.



Anunțul a fost facut de ministerul sanatații.



Pe lânga persoana confirmata, alte doua persoane care s-au întors în țara sunt suspectate ca s-ar fi infectat cu aceeași varianta B.1.1.529, însa rezultatele secvențierii nu sunt înca gata.



În toate cele trei cazuri este vorba… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

