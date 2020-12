Stiri pe aceeasi tema

- Un prim caz de contaminare cu noua tulpina de virus aparuta in Marea Britanie a fost depistata vineri in Franta, la Tours (centru), a anuntat Ministerul Sanatatii, citat de AFP, potrivit news.ro.Persoana contaminata, un francez rezident in Marea Brietanie, este asimptomatic si a fost izolat la domiciliu,…

- Portul din Dover s-a redeschis în noaptea de marti spre miercuri, slabind putin cordonul sanitar care strânge Marea Britanie dupa anuntul descoperirii unei noi tulpini a virusului SARS-CoV-2, informeaza AFP, citata de Agerpres. Redeschiderea urmeaza unui acord pentru a depasi criza la care…

- Este posibil ca noua tulpina de coronavirus sa fi ajuns deja și in Franța, anunța ministrul Sanatații Olivier Veran. Ministrul Sanatații francez a declarat pentru postul de radio Europe 1 ca momentat nicun test efectuat nu a detectat noua tulpina de coronavirus. „Este absolut posibil ca virusul sa circule…

- Ambasadorii țarilor membre ale Uniunii Europene vor avea luni o întâlnire de criza la Bruxelles dedicata restricțiilor de calatorie cauzate de noua tulpina de coronavirus care a aparut în Regatul Unit, relateaza AFP.Mai multe țari din UE - Austria, Belgia, Franța, Germania, Irlanda,…

- Italia, Belgia și Olanda blocheaza zborurile cu Regatul Unit, iar Germania și Franța se pregatesc sa faca același lucru, din cauza temerilor legate de noua tulpina Covid-19 din sud-estul Angliei, relateaza mediafax. E doar o chestiune de timp pana Romania va anunța o decizie similara - vezi aici.…

- Noile cazuri de COVID-19 in Europa s-au dublat in cinci saptamani, depasind pragul de 10 milioane de imbolnaviri, potrivit unui bilant al Reuters publicat duminica. Luna trecuta, atat America Latina, cat si Asia au raportat peste 10 milioane de cazuri totale in regiunile lor. Statele Unite singure au…