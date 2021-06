COVID-19 | Nou record de cazuri la Moscova, pentru a doua zi consecutiv

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a inregistrat in ultimele 24 de ore 12.505 noi cazuri de COVID-19, cu 12,5 % mai mult decat in ziua anterioara, si 396 de decese, au informat autoritatile sanitare din tara, relateaza vineri EFE. Este vorba de cea mai mare cifra de contagieri zilnice depistate in Rusia din data de 22…

- Numarul noilor cazuri de COVID-19 a atins vineri la Moscova un maxim dupa luna ianuarie, pe fondul restrictiilor antiepidemice limitate si unei campanii de vaccinare dezamagitoare, relateaza AFP. In capitala rusa s-au inregistrat in ultimele 24 de ore 3.818 noi cazuri de COVID-19, in timp…

- Potrivit datelor publicate de Ministerul Sanatații, bilanțul total al deceselor ajunge, astfel, la cel puțin 215.542 de persoane, relateaza CNN. Nici in privința infectarilor cu virusul SARS-CoV-2 lucrurile nu s-au imbunatațit deloc. Din contra, autoritațile indieneau raportat, astazi, alte 392.488…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anunțat, duminica, 4.151 de noi cazuri de COVID-19 și 97 de decese la pacienți confirmați cu noul coronavirus. Totalul a ajuns la 974.375 de cazuri de persoane infe...

- Grupul de Comunicare Strategica a publicat ultimul bilant al pandemiei de COVID-19, iar ultimele date arata ca au fost inregistrate 6.156 cazuri noi, 129 decese, 1.412 de persoane internate la ATI, in Romania, in ultimele 24 de ore. Pana astazi, 31 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate…

- Clujul se afla într-o situația critica din punct de vedere epidemiologic. Numarul de teste realizat în ultima zi a fost de 2.151 din care 1.072 diagnostic grupe de risc, 540 teste efectuate la cerere și 539 teste rapide. Secțiile…

- 3.743 de cazuri noi de COVID-19 au fost raportate de GCS in ultimele 24 de ore, din peste 13.000 de teste efectuate, PCR și rapide. In același interval, 60 de romani au murit dupa ce s-au infectat cu coronavirus. La ATI sunt 1.339 de pacienți internați.