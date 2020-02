Stiri pe aceeasi tema

- Epidemia de coronavirus ia amploare. In Europa, cele mai multe țari au raportat imbolnaviri. In ultimele ore pe lista cazurilor confirmate s-au mai adaugat Norvegia, Danemarca, Georgia și Estonia.

- Autoritatile italiene au anuntat joi ca numarul deceselor provocate de Covid-19 a ajuns la 14, iar cel al persoanelor infectate este de 530, potrivit Corriere della Sera, scrie news.ro.Joi au fost inregistrate doua noi decese. Intr-un comunicat transmis de agentia de Protectie Civila se arata…

- Epidemia de coronavirus se raspandeste cu repeziciune in Italia. In doar 24 de ore, numarul celor contaminati a crescut cu 25 la suta si a ajuns la aproape 500. In acelasi timp, bilantul deceselor a ajuns la 12. Printre cei internati este si o femeie de 26 de ani din Ucraina.

- Insa, un expert al Organizației Mondiale a Sanatații a sugerat ca acesta nu pare sa fie cazul real. Bruce Aylward, care a condus o misiune internaționala in China pentru a afla despre virus și raspunsul Chinei la acest fenomen, a spus ca specialiștii nu au vazut acele cazuri de vindecare sau cele…

- Autoritațile de la Roma au confirmat inca 3 decese, bilanțul ajunge astfel la 10 morți de la declanșarea epidemiei. Din cele 20 de regiuni ale Italiei, 7 sunt afectate de noul tip de coronavirus. Astazi au mai fost depistate inca 54 de cazuri dintr-un total de 283.

- Autoritațile au insituit cod galben de risc de infecție cu noul tip de coronavirus - Covid-19, dupa ce numarul de imbolnaviri in Italia, unde se afla foarte mulți cetațeni moldoveni, a crescut in ultimele doua zile. Comisia pentru sanatate publica privind situația epidemiologica din țara a emis in acest…

- Epidemia de coronavirus s-a agravat vineri in nordul Italiei, oficialii anuntand 14 noi cazuri confirmate in regiunea instarita Lombardia si alte doua suspecte in cea vecina, Veneto, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. La doar cateva ore dupa ce au informat ca sase persoane au contactat virusul,…

- Epidemia de coronavirus s a agravat vineri in nordul Italiei, oficialii anuntand 14 noi cazuri confirmate in regiunea instarita Lombardia si alte doua suspecte in cea vecina, Veneto, potrivit Romania TV. La doar cateva ore dupa ce au informat ca sase persoane au contactat virusul, primele cazuri cunoscute…