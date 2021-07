Stiri pe aceeasi tema

- Inca o zi fara cazuri noi de infecții cu Coronavirus la Buzau. Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore nu au fost confirmate cazuri noi de infectare. La Buzau nu mai sunt persoane aflate in izolare, insa 294 sunt in carantina la domiciliu. De la inceputul pandemiei au fost…

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au fost confirmate 3 cazuri noi de infectare cu noul coronavirus, din 239 teste efectuate, un pacient fiind testat intr-o unitate sanitara din alt județ. Pacienții au varste de 72 ani și 89 de ani, iar anchetele…

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au fost confirmate 2 cazuri noi de infectare cu noul coronavirus, din 164 de teste efectuate, un pacient fiind testat intr-un laborator privat. Pacienții au varste de 40 ani și 68 de ani, iar anchetele epidemiologice…

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au fost confirmate 3 cazuri noi de infectare cu noul coronavirus, 2 pacienți fiind testați in unitați sanitare din alte județe. Pacienții au varste cuprinse intre 40 ani și 69 de ani, iar anchetele epidemiologice…

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au fost confirmate 3 cazuri noi de infectare cu noul coronavirus, cel mai mai mic numar din ultimul an, in 48 de ore fiind testate 306 persoane. Pacienții au varste intre 37 ani și 86 de ani, iar anchetele epidemiologice…

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au fost confirmate 25 cazuri noi de infectare cu noul coronavirus, 7 pacienți fiind testați in laboratoare private. Pacienții au varste intre 2 ani și 86 de ani. Anchetele epidemiologice sunt in desfașurare in cazul…

- 25 de buzoieni au fost confirmați cu noul coronavirus in ultimele 24 de ore, conform datelor Direcției de Sanatate Publica. Dintre aceștia, doar unul a fost testat intr-un laborator privat. Pacienții au varste intre 7 ani și 88 de ani, iar anchetele epidemiologice sunt in desfașurare. DSP Buzau a raportat…

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au fost confirmate 70 cazuri noi de infectare cu noul coronavirus. 8 pacienți au fost testați in laboratoare private, 4 pacienți au fost testați in unitați sanitare din alte județe, iar restul in spitale din județul…