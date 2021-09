Stiri pe aceeasi tema

- De curand, mai mulți politicieni și-au exprimat parerea despre vaccinarea obligatorie in contextul creșterii numarului de cazuri de Covid-19 in Romania, dar și in alte zone. Kelemen Hunor, președintele UDMR, s-a declarat favorabil introducerii vaccinarii obligatorii pentru anumite categorii socio-profesionale,…

- Propunerea președintelui Klaus Iohannis ca vaccinarea anti-COVID sa devina obligatorie pentru anumite categorii poate fi discutata, insa autoritațile par defazate, declara medicul Alexandru Rafila, fost reprezentant al Romaniei la OMS și deputat PSD. Vaccinarea anti-COVID va trebui sa devina…

- Președintele Iohannis a afirmat, miercuri, ca imunizarea anti-COVID ar trebui sa fie obligatorie pentru anunkite categorii de angajați, avand in vedere evoluția crizei COVID, dar și creșterea numarului de infectari. Exemplul folosit de președinte este cel al medicilor. „Nu este normal ca unii medici…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca vaccinarea anti-COVID-19 va trebui sa devina obligatorie pentru anumite categorii din domenii esentiale, in conditiile in care pandemia evolueaza si numarul de infectari creste, dand ca exemplu…

- Al doilea cel mai important district școlar din Statele Unite, Los Angeles, a decis joi sa impuna tuturor elevilor cu varsta de 12 ani si peste sa se vaccineze impotriva COVID-19 daca doresc sa frecventeze o institutie publica, relateaza AFP, citata de Agerpres . Vizați de votul responsabililor districtului…

- Statul și-a propus anterior sa atinga rata de vaccinare a populației de cel puțin 70 la suta in toamna acestui an, dar campania de imunizare se desfașoara lent, spun autoritațile. Se ia in calcul scenariul de introducerii vaccinarii obligatorii?

- Dovada vaccinarii va fi ceruta la New York pentru a avea acces la restaurant, in sali de spectacole si de sport, a anuntat marti primarul democrat Bill de Blasio, facand din orasul sau primul din Statele Unite ce creeaza un pasaport de vaccinare, in timp ce tara intra intr-o noua faza de lupta cu varianta…

- Guvernul leton vrea ca vaccinarea impotriva COVID-19 sa devina obligatorie pentru cadrele medicale si din educatie, informeaza dpa. Pana in prezent, circa o treime din populatie a primit cel putin o doza de vaccin impotriva COVID-19.