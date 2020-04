Stiri pe aceeasi tema

- Este vorba despre un ambulantier in varsta de 53 de ani din cadrul Serviciului de Ambulanța Județean Suceava.Barbatul a prezentat simptomatologie COVID 19 in data de 24 martie 2020. A fost testat și a primit rezultatul pozitiv in data de 30 martie 2020. Acesta a fost internat la domiciliu și nu a acceptat…

- Nelu Tataru a declarat, marti, la Brasov, ca trebuie sa mentinem precautiile luate pana in prezent pentru a preveni raspandirea coronavirusului."Suntem intr-un stadiu in care avem si transmitere comunitara, suntem intr-un stadiu in care mai asteptam compatrioti de-ai nostri sa se intoarca. Ganditi-va…

- Romania are suficiente teste, spitalele nu sunt blocate, iar numarul infectarilor cu Covid-19 se afla intr-o creștere ușoara, progresiva. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, da asigurari ca țara noastra ține sub control pandemia de coronvirus, prin masurile de prevenție impuse de autoritați, dar și prin…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a facut noi precizari in contextul epidemiei de coronavirus. Acesta a anunțat ca alte doua orașe din Romania ar putea deveni, in curand, focare de coronavirus. Vorbim despre Constanța și Brașov.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, joi seara, ca epidemia de Covid-19 ar putea atinge varful in Romania in a doua jumatate a lunii aprilie, cand numarul imbolnavirilor de COVID-19 ar putea ajunge la circa 10-15.000 de cazuri, iar dupa aproximativ doua saptamani, pe finalul lunii mai, ar putea…

- „La Suceava, echipa mobila coordonata de secretaru lde stat Nelu Tataru a luat masuri dure: s-a suspendat conducerea spitalului, s-a suspendat conducerea DSP-ului, se testeaza masiv pacientii acolo, cei cu COVID-19 raman in spital, iar ceilalti au fost trimisi la alte spitale”, a anunțat Victor Costache…