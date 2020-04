Stiri pe aceeasi tema

- Another twelve people infected with the novel coronavirus have died in Romania, taking the number of deaths from COVID-19 to 282, the Strategic Communication Group (GCS), the official coronavirus communication task force, informs. The latest victims, aged between 27 and 81, are as follows:*…

- Gafe incredibile ale autoritaților. Iubitul fetei de 27 de ani, cea mai tanara romanca ucisa de COVID-19, tanara care avea și leucemie, a fost trimis acasa cu autobuzul, deși era și el bolnav, conform Mediafax.Citește și: Explicațiile unui medic: de ce barbații au un risc mai ridicat de DECES…

- Seful Mclaren spune ca Formula 1 este intr-o stare foarte fragila din cauza pandemiei de coronavirus si cel putin doua echipe ar putea disparea din acest sportDirectorul McLaren Racing, Zak Brown, considera ca Formula 1 este intr-o stare foarte fragila din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza…

- Directorul McLaren Racing, Zak Brown, considera ca Formula 1 este intr-o stare foarte fragila din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza BBC. El se asteapta ca doua pana la patru echipe din cele zece de pe grila sa fie afectate de criza economica generata de Covid-19.

- Ministerul Sanatatii din Singapore a anuntat marti o serie de noi restrictii menite sa reduca raspandirea noului coronavirus, printre acestea figurand inchiderea barurilor, cinematografelor, teatrelor si cluburilor de noapte pana pe 30 aprilie, informeaza DPA, citata de Agerpres. Masurile au fost…

- Marcel Vela a facut, marți seara, declarații de presa la MAI, dupa intrarea in vigoare a decretului privind starea de urgența."Toți conducatorii de autovehicule cu masa mai mare de 3,5 tone au obligația sa poarte mijloace individuale de proteție și sa prezinte documente care sa ateste traseul…

- Premierul Canadei, Justin Trudeau, s-a autoizolat joi, dupa ce sotia sa, Sophie Gregoire Trudeau, a prezentat simptome de gripa si a fost testata pentru depistarea noului coronavirus.Premierul canadian, Justin Trudeau, a comunicat ca va intra in autoizolare in contextul in care sotia sa, Sophie…

- Medicul infectionist Valeriu Gheorghita spune ca vremea calda va duce la o scadere a capacitatii noului coronavirus de a rezista in mediul exterior. Insa, odata cu sezonul rece insa, este posibil ca virusul sa revina in circulatie.