Stiri pe aceeasi tema

- ”Aceasta lucrare confirma faptul ca raspunsul cu anticorpi de protectie la persoane infectate cu SARS-CoV-2 (...) pare sa scada rapid”, a atras atentia doctorul Stephen Griffin, profesor asociat la Facultatea de Medicina a Universitatii britanice Leeds. ”Vaccinurile aflate in curs de dezvoltare…

- Imunitatea asigurata de anticorpi in urma vindecarii de covid-19 ar disparea in cateva luni de zile, potrivit unui nou studiu, un lucru care risca sa complice crearea unui vaccin care sa fie eficient pe termen lung - care este necesar fie sa fie mai puternic sau sa fie administrat cu regularitate,…

- Persoanele care s-au vindecat de COVID-19 isi pot pierde imunitatea la boala in cateva luni, conform unui studiu care arata ca virusul ar putea reinfecta oamenii an de an, asa cum se intampla cu racelile obisnuite, scrie The Guardian. Oamenii de stiinta de la King’s College London au analizat raspunsul…

- Un an de ciine nu este egal cu șapte ani la om, au stabilit cercetatorii americani, intr-un studiu. Un cațel de un an ar avea, in realitate, 30 de ani „umani” dar progresia nu continua in același ritm, potrivit The Guardian. Cercetarile unei echipe de la Facultatea de Medicina din San Diego din cadrul…

- Dexametazona, noul tratament considerate eficient in lupta impotriva COVID, reduce riscurile mortalitatii in cazul pacientilor infectati cu noul coronavirus aflati in stare critica, dar genereaza probleme pentru persoanele care au simptome usoare, arata un studiu efectuat in Marea Britanie, potrivit…

- Cercetatorii de la Facultatea de Medicina a Universitatii din Hong Kong, au constatat ca acesta este mai eficient in infectarea cailor respiratorii și a ochilor, decat predecesorul sau. Rezultatele unui studiu efectuat recent la universitatea din Hong Kong releva faptul ca noul coronavirus, denumit…

- Cercetatorii studiaza, de cinci luni, tot ce au putut afla despre noul coronavirus. Iata ce au invațat de la apariția primului caz de Covid-19, portrivit unei centralizari facute de The Guardian.

- Cercetatorii de la Universitatea din Gent, Belgia, au descoperit ca severitatea cazurilor de imbolnaviri cu Covid-19 variaza de la țara la țara in funcție de predispoziția genetica a locuitorilor, scrie știrileprotv.ro . Potrivit studiului cercetatorilor belgieni, astfel se explica de ce in țari precum…