Covid-19: morții îi pot infecta pe cei vii, chiar la 17 zile după deces Covid-19 poate fi transmis de la un cadavru la un om viu, sugereaza doua noi studii. Oamenii de știința din Japonia au gasit urme de coronavirus in caile respiratorii, nasul și plamanii unor oameni și hamsteri, decedați recent. In unele cazuri, certificatul de deces data de 17 zile. Cadavrele pot pastra urme de boli […] The post Covid-19: morții ii pot infecta pe cei vii, chiar la 17 zile dupa deces first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

