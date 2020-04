Stiri pe aceeasi tema

- Managerul Institutului de Boli Infecțioase „Matei Balș”, Adrian Streinu-Cercel, a declarat, la Antena 3, cat vom mai sta in case din cauza coronavirus. Cu masurile pe care le-am luat pana acum,...

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a planificat, in luna aprilie 2020, imprumuturi de la bancile comerciale de 3,5 miliarde de lei, din care 500 milioane de lei printr-o emisiune de certificate de trezorerie cu discount si 3 miliarde de lei prin sapte emisiuni de obligatiuni de stat, la care se…

- Pandemia de Covid-19 este cea mai grava criza cunoscuta pe planeta noastra de la al doilea razboi mondial, a estimat secretarul general al ONU, Antonio Guterres, la o intalnire, marți, cu presa. Nu și-a ascuns temerea de a vedea, din cauza actualei crize, izbucnind noi conflicte in plan mondial. Intrebat…

- Secretarul de stat Bogdan Despescu a anunțat duminica, intr-o conferința de presa, ca s-au verificat „circa 270.000 de persoane la intrarea in țara in ultimele saptamani”.„Dintre cei verificați, peste 228.000 sunt cetațeni romani”, a spus Despescu. Despescu a mai spus ca dupa suspendarea…

- Autor: Petru ROMOȘAN „Distantare sociala”, claustrare, frica, populatie tetanizata, necunoscut inspaimantator – iata cocteilul care ne duce la recesiune, mare criza, harababura sociala, descompunere politica. Vor urma somajul in masa, foametea, alte boli, epidemii etc. Marea criza din 1929-1933 revine…

- Economia globala va avea nevoie de ani de zile pentru a se reface dupa pandemie, a avertizat Angel Gurria, secretarul general al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OECD), citat de BBC si Mediafax.Gurria a declarat ca șocul economic este deja mai mare decat criza financiara…

- A treia zi consecutiva de prabușire pe piețele financiare. Bursa de la Tokyo a avut vineri cea mai proasta sedinta de dupa catastrofa nucleara de la Fukushima Bursele din Asia inregistrau pierderi importante vineri, mai ales bursa de la Tokyo, pe fondul pandemiei de coronavirus care provoaca temeri…

- "In prezent, hotelurile din București au un grad de ocupare de 40% fața de 70%, in mod obișnuit. Astfel, activitatea primelor trei luni din an este compromisa. Este bine daca vom termina pe ZERO anul acesta", a spus Mohammad Murad, președintele Federației Patronatelor din Turism, unul dintre cei…