- Compania americana de biotehnologie Moderna a anuntat vineri ca a cerut autorizatie de la diferite autoritati sanitare din intreaga lume pentru a creste cu 50% capacitatea flacoanelor sale de vaccin impotriva COVID-19, pentru a accelera campaniile de vaccinare in curs, relateaza sambata AFP, preluat…

- In centrele de vaccinare din Romania va fi administrat incepand de astazi și serul produs de compania Moderna, pe langa cel de la Pfizer/BioNTech. Eficacitatea celor doua vaccinuri fiind aproximativ aceeași. Pana in prezent, in Romania au ajuns doua tranșe din vaccinul Moderna, fiind disponibile astfel…

- Vaccinul dezvoltat de Moderna anti COVID-19 este eficient impotriva variantei britanice si celei sud-africane, a anuntat luni compania americana de biotehnologie intr-un comunicat preluat de AFP.

- CureVac se alatura Bayer pentru dezvoltarea vaccinului anti-Covid. Acesta foloseste o tehnologie similara cu cea a vaccinului Pfizer. Compania a semnat un acord cu UE, de 405 milioane de doze, potrivit Mediafax. CureVac, compania din Germania, s-a alaturat Bayer pentru a accelera dezvoltarea…

- Compania farmaceutica americana Moderna susține ca vaccinul impotriva COVID-19 are potential de a asigura o imunitate durabila. Testele clinice arata ca dupa prima doza se dezvolta anticorpi ce dureaza timp de trei luni, iar dupa cea de-a doua doza de vaccin organismul ar ramane imun inca doua luni.…

- AstraZeneca va produce, pana la sfarșitul anului, 200 de milioane de doze din vaccinul dezvoltat de universitatea Oxford, a declarat, luni, directorul de operațiuni al companiei, Pam Cheng, potrivit Hotnews, care citeaza Reuters. De asemenea, reprezentantul firmei spune ca, in primul trimestru al anului…

- Comisia Europeana va autoriza marti un acord cu compania CureVac pentru rezervarea a 405 milioane de doze din potentialul sau vaccin împotriva COVID-19, a anuntat luni presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit Reuters. Sefa executivului…