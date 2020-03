Stiri pe aceeasi tema

- Certificatul de situatie de urgenta emis de Ministerul Economiei va fi necesar companiilor incepand din luna aprilie 2020, deoarece starea de urgenta a fost decretata in luna martie, a transmis, joi, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, intr-o postare online, potrivit…

- Guvernul a stabilit conditiile pentru intrarea in somaj tehnic si a reglementat depunerea online a documentelor pentru obtinerea unor beneficii sociale pe perioada starii de urgenta Guvernul a aprobat Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea…

- Guvernul a stabilit ca in timpul starii de urgenta, pentru perioada suspendarii contractului individual de munca din initiativa angajatorului, in cazul intreruperii temporare a activitatii, indemnizatia de care beneficiaza salariatii sa fie suportata din bugetul asigurarilor pentru somaj. Nivelul…

- Salariații care lucreaza in cadrul societaților Uzina Mecanica și Fabrica de Arme Cugir raman in activitate chiar daca unii agenți economici de stat au anunțat ca iși intrerup temporar producția in contextul epidemiologic actual și decretarii „Starii de Urgența ” pe teritoriul Romaniei. Potrivit secretarului…

- Autoritațile publice centrale pot rechiziționa unitați de producție materiale și echipamente necesare combaterii acestei epidemii, pentru combaterea raspândirii infecțiilor cu COVID-19, se arata în decretul semnat de președintele Klaus Iohannis privind instituirea starii de urgența pe teritoriul…

- Nu exista niciun motiv de îngrijorare în ceea ce privește alimentarea cetațenilor cu electricitate și gaze, a declarat miercuri Virgil Popescu, Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, dupa ce a convocat Comandamentul pentru situații de urgența la nivelul Ministerului pentru…

- Romania are unda verde sa imprumute Complexul Energetic Oltenia cu 251 milioane de euroComisia Europeana a aprobat luni, in conformitate cu normele Uniunii Europene privind ajutoarele de stat, planul Romaniei de a acorda un imprumut temporar in valoare de 251 milioane de euro producatorului de electricitate…