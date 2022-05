Autoritațile din capitala Chinei, Beijing, indeamna milioane de oameni sa continue sa lucreze de acasa pe fondul amenințarii epidemiei Covid-19. Autoritațile din Beijing au prelungit indrumarile privind munca de acasa pentru mulți dintre cei 22 de milioane de locuitori pentru a stavili o epidemie persistenta de Covid-19, in timp ce in Shanghai s-au desfașurat mai […] The post Covid-19. Milioane de oameni, trimiși sa lucreze de acasa / „Controlul epidemiei se afla in moment critic” first appeared on Ziarul National .