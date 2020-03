Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți suporteri ai echipei Gloria Buzau au fost prezenti luni in fața Spitalului de Boli Infecțioase, pentru a le transmite un mesaj de susținere medicilor aflați in lupta cu epidemia de coronavirus. Microbiștii care formeaza Peluza Crang au afișat un banner cu mesajul: ”De munca voastra depnde…

- Daniel Stefan Dragulin, primarul municipiului Calarasi, a fost confirmat negativ cu infectia COVID-19. Edilul orasului a fost testat de medici, dupa ce, pe 9 martie, a participat la sedinta Biroului Politic National al PNL. Dragulin se afla in prezent in izolare la domiciliu si transmite un mesaj catre…

- Un grup de suporteri ai echipei FC Universitatea Craiova, din Liga a treia, au fost prezenti duminica seara in fata Spitalului de Boli Infectioase Craiova. Ultrasii si-au aratat sprijinul fata de medici in lupta cu coronavirusul....

- Jurnalistul Oreste Teodorescu, a transmis un mesaj catre populație, in contextul pandemiei COVID-19. Acesta este de parere ca trebuie sa fim alaturi de medicii care ingrijesc bolnavii de coronavirus, deoarece este o categorie vulnerabila in astfel de condiții. Mai mult, Oreste Teodorescu indeamna la…

- Trei donatii importante au fost anuntate in aceste zile in favoarea Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, unitatea sanitara unde sunt analizate probele prelevate de la suspectii de Covid-19.

- Analizele efectuate astazi la Spitalul de boli infecțioase Victor Babeș Timișoara in cazul unei femei de 26 de ani din județul Hunedoara au confirmat infecția cu COVID – 19. Femeia este in stare stabila și va fi internata la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara, conform procedurilor.…

- Barbatul de 71 de ani in cazul caruia testele au aratat ca este infectat cu noul coronavirus a fost transportat miercuri seara la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași, anunța MEDIAFAX.Barbatul a fost transportat de la Spitalul Județean Suceava cu o autospeciala de transport victime multiple,…

- O femeie de 50 de ani izolata la domiciliu in Timișoara dupa o vizita in Italia, in Bergamo, a sunat speriata, joi seara, la 112 și a acuzat febra. A fost internata la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara, fiind suspecta de coronavirus.Medicii spun ca femeia a vizitat in urma cu…