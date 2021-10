Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au transmis marți ca in ultimele 24 de ore au fost confirmate 16.765 de cazuri de COVID dupa efectuarea a 78.706 de teste. De asemenea, au fost raportate 523 de decese, dintre care 8 anterioare perioadei de referința. Numarul persoanelor internate la terapie intensiva a atins un nou maxim:…

- Agentia Europeana pentru Medicamente a anuntat luni, 25 octombrie, inceperea evaluarii in procedura accelerata a tratamentului anti-COVID-19 sub forma de pastile produs de laboratorul american Merck, un remediu usor de administrat, care ar putea deveni un instrument crucial in lupta impotriva pandemiei,…

- Agenția Europeana a Medicamentului a anunțat, luni, lansarea examinarii accelerate a pilulei contra Covid-19 a laboratorului american Merck, un remediu ușor de administrat, un instrument crucial in lupta contra pandemiei, complementar vaccinurilor. ”Comitetul pentru medicamentele de uz uman (CHMP) al…

- Autoritațile au transmis duminica ca in ultimele 24 de ore au fost confirmate 11.725 de cazuri de COVID dupa efectuarea a 42.786 de teste. De asemenea, au fost raportate 389 de decese, dintre care 8 anterioare perioadei de referința. Numarul persoanelor internate la terapie intensiva este de 1.846,…

- Grupul farmaceutic american Pfizer Inc. si partenerul sau german BioNTech SE au anuntat vineri ca au transmis Agentiei Europene pentru Medicamente (EMA) datele medicale obtinute dintr-un studiu clinic care sprijina utilizarea vaccinului lor anti-COVID-19 la copiii din grupa de varsta 5-11 ani, informeaza…

- Molnupiravir, un medicament experimental anti-COVID-19 cu administrare orala dezvoltat de Merck & Co Inc, a redus cu aproximativ 50% riscul de spitalizare si de deces pentru pacientii predispusi la forme severe ale acestei maladii, potrivit rezultatelor interimare ale unui studiu clinic, publicate…

- Reprezentanții companiei farmaceutice americane Pfizer au anunțat, luni, debutul unui studiu amplu in cadrul caruia se va testa un medicament antiviral cu administrare orala care ar putea preveni COVID-19 in cazul celor care au fost expuși la virus, relateaza Reuters , potrivit Digi 24 . In cadrul studiului,…

- Pfizer si Merck & Co au anuntat noi studii clinice referitoare la medicamente antivirale orale pentru Covid-19, informeaza Reuters. Pfizer a declarat ca studiul de faza medie si tarzie va inrola 1.140 de adulti nespitalizati, infectați cu SARS-CoV-2, care nu sunt expusi riscului de a avea boli grave.…