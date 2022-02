Covid-19. Medicii vorbesc despre o domolire a valului al cincilea și un anumit grad de imunitate colectivă Cifrele transmise zilnic de INSP par sa confirme acest trend: atingerea varfului valului al cincilea și un anumit grad de imunitate colectiva. Dupa un varf de 40.000 de cazuri inregistrat la 1 februarie și inca unul de 36.000 de cazuri (8 februarie), se observa o stabilizare a situației. Astfel, joi, 10 februarie, Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a transmis ca, in ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 26.466 de cazuri de persoane pozitive cu SAR-COV-2. Am ajuns in varful valului 5 Cercetatorii de la Universitatea ”Babeș Bolyai” (UBB) din proiectul Covid-19 RoEim susțin ca: „Am ajuns… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prof.dr. Emilian Popovici, vicepresedintele Societatii Romane de Epidemiologie, a explicat ca toate cele trei mutatii ale variantei Omicron se afla sub lupa specialistilor. Ce se stie pana acum despre ele.

- Prof.dr. Emilian Popovici, vicepresedintele Societatii Romane de Epidemiologie, sustine ca sub-varianta B.A. 2 devine dominanta in fata variantei Omicron in mai multe tari din Europa. In consecinta, valul cinci al pandemiei s-ar putea prelungi.

- Prof.dr. Emilian Popovici, vicepresedintele Societatii Romane de Epidemiologie, a atras atentia ca in mai multe tari europene a fost identificata o noua subvarianta Omicron care a inceput sa inlocuiasca varianta originala. Ce arata pana acum studiile preliminare.

- Prof.dr. Emilian Popovici, vicepresedintele Societatii Romane de Epidemiologie, avertizeaza ca o noua sub-varianta Omicron circula deja in mai multe tari. In Danemarca, ea a inceput sa inlocuiasca varianta Omicron originala, sustine epidemiologul roman.

- Prof.dr. Emilian Popovici, vicepresedintele Societatii Romane de Epidemiologie, explica pentru „Adevarul” motivul pentru care unele tari au trecut la vaccinarea anti-COVID cu a 4-a doza, de ce ar trebui sa ramanem prudenti in fata Omicron, varianta considerata mai blanda decat Delta. Specialistul estimeaza…

- Prof. Dr. Emilian Popovici, vicepresedintele Societatii Romane de Epidemiologie, a explicat cand se va face resimțita cu adevarat varianta Omicron in Romania. Totodata, doctorul Emilian Popovici a declarat ca atat imunitatea obținuta dupa vaccin, cat și cea obținuta dupa trecerea prin boala au contribuit…

- Prof. Dr. Emilian Popovici, vicepresedintele Societatii Romane de Epidemiologie, a explicat cand se va face resimțita cu adevarat varianta Omicron in Romania. Totodata, doctorul Emilian Popovici a declarat ca atat imunitatea obținuta dupa vaccin, cat și cea obținuta dupa trecerea prin boala au contribuit…

- Prof. Dr. Emilian Popovici, vicepresedintele Societatii Romane de Epidemiologie a explicat pentru News.ro cum apar valurile de infectari cu virusul SARS-CoV-2, ce anume le genereaza si ce fenomen se intampla acum in Romania, facand analogie cu perioada prin care trece India, o tara lovita puternic…