Cercetatorii japonezi de la Universitatea din Kyoto au conceput o masca speciala care devine fluorescenta sub razele de lumina ultravioleta cand intra in contact cu Covid 19. Maștile sunt fabricate pornind de la ouale de struț. Aceste pasari sunt capabile de a produce anticorpi contra coronavirusului. Pentru a-i extrage, cercetatorii niponi au injectat o forma inactiva de coronavirus struților femele, care au facut oua bogate in anticorpi. Pornind de la acești anticorpi, cercetatorii niponi i-au colorat fluorescent in vederea detectarii coronavirusului. Acesta este vaporizat pe un filtru special…