- Autoritatile de reglementare din Marea Britanie au sfatuit persoanele cu antecedente „semnificative" de reactii alergice sa nu faca vaccinul Pfizer-BioNTech impotriva COVID-19 dupa ce doua persoane au prezentat reactii adverse marti, a informat Stephen Powis, directorul medical al Serviciului National…

- Autoritațile din Germania au interzis focurile de artificii pentru noaptea de Revelion de anul acesta, in speranța ca se va reduce numarul de infectari și implicit pe cel al oamenilor care ar ajunge sa aiba nevoie de tratament și sa fie internați la spitalele deja aglomerate de pacienții bolnavi de…

- Italia a inregistrat peste 40.000 de noi cazuri de Covid in 24 de ore și a devenit țara din Europa cu cele mai multe cazuri intr-o zi. Autoritațile italiene au raportat ca 40.902 de persoane au fost confirmate pozitiv cu noul coronavirus in ultimele 24 de ore. Cel mai mare numar de la inceputul pandemiei…

- Ne intrebam de la apariția primului caz de coronavirus cand va fi disponibil vaccinul impotriva acestui virus. Directorul executiv al producatorului farmaceutic AstraZeneca face un anunț important. Vaccinul dezboltat de AstraZeneca ar putea fi disponibil la sfarsitul lunii decembrie. DPA și Agerpres…

- Autoritatile columbiene au anuntat miercuri ca nu vor mai cere un test PCR pentru COVID-19 turistilor care vor sa vina in tara cu avionul, asa cum era prevazut incepand de luna trecuta, cand au fost reluate zborurile internationale, au informat surse oficiale citate de EFE, potrivit AGERPRES."Cerintele…

- Autoritatile din Marea Britanie iau in calcul masura reducerii perioadei de carantina la 10 sau chiar la 7 zile. In prezent, contactii persoanelor confirmate cu Sars-CoV2 si cei care vin din zonele de risc trebuie sa stea 14 zile in carantina. In Romania, poti sa iesi din carantina in ziua 10, daca…

- Marea Britanie nu a declarat 16.000 de cazuri de Covid-19 din lipsa de spatiu in Excel. Un ministru britanic a declarat: „Nu putem schimba trecutul, putem schimba doar viitorul”, scrie Business Insider, potrivit MEDIAFAX.Intre 25 septembrie si 2 octombrie, Directia Publica de Sanatate din…