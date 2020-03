Stiri pe aceeasi tema

- Compania Tarom a suspendat toate zborurile interne, dar si cursele catre Franta si Germania din cauza restrictiilor impuse de guvern pentru limitarea raspandirii infectarii cu noul coronavirus. Toti pasagerii afectati de suspendarea acestor curse pot opta pentru reprogramarea pe date ulterioare a calatoriilor…

- Un roman care locuieste de patru ani in China si este director tehnic la o fabrica de drojdie a fost de acord sa povesteasca pentru „Adevarul” cum este atmosfera in tara in care a aparut COVID-19.

- Fostul jucator al Stelei și al Borussiei Dortmund, Marcel Raducanu, 65 de ani, crede ca epidemia de coronavirus e mana lui Dumnezeu: „Ne-a dat-o! Prea și-a intors lumea fața de la El”. In landul sau, Nordrhein-Westfalen, sunt cele mai multe cazuri din Germania: 2744. Opt persoane au decedat. La Dortmund,…

- Pentru a ridica moralul oamenilor, televiziunea din Italia a luat decizia de a transmite, sambata, finala Cupei Mondiale 2006 la fotbal, caștigata de Squadra Azzurra.Astfel, milioane de italieni, care sunt blocați in propriile locuințe din cauza pandemiei de coronavirus, au putut urmari partida in urma…

- Ianis Hagi (21 de ani) e pe val la Glasgow Rangers, echipa care l-a imprumutat de la Genk in aceasta iarna. Totuși, nu toata lumea din fotbalul romanesc e de parere ca fiul lui Hagi e pregatit sa faca pasul la o echipa de top din Europa. Intr-un interviu acordat in exclusivitate Gazetei Sporturilor,…

- Judetul Gorj ramane sub ancheta epidemiologica dupa ce barbatul de 25 de ani, din localitatea gorjeana Prigoria, este primul roman confirmat cu coronavirus. In timp ce tanarul primeste tratament special, in Gorj se cauta masuri de preventie maxima. S-au prelevat alte 50 de probe noi.

- Cantarețul de muzica de petrecere Alessio, caci despre el este vorba, și familia lui au fost obligați sa ramana in Cremona, din cauza virusului mortal. Italia este in alerta maxima, dupa ce numarul cazurilor de imbolnavire cu coronavirus a explodat, iar autoritațile au fost obligate sa ia masuri draconice…

