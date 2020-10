Covid-19: Macron va prezenta miercuri o nouă înăsprire a măsurilor Președintele Emmanuel Macron se va adresa miercuri seara francezilor pentru a le prezenta noi masuri în lupta împotriva epidemiei Covid-19, care ar putea merge pâna la o carantina naționala, dar mai puțin stricta decât cea din primavara, potrivit AFP.



Aceste noi masuri restrictive, care promit a fi &"nepopulare&", vor fi decise dimineața în timpul unui Consiliu al Apararii care precede Consiliul de Miniștri. &"Totul se poate mișca pâna în ultimul moment&", a avertizat un consilier ministerial.



Marți, premierul, Jean Castex, a considerat &"esențiale&"…

Sursa articol: hotnews.ro

