- Au fost raportate 4564 noi cazuri de COVID-19, in ultimele 24 de ore, la nivel național, potrivit datelor transmise miercuri, 10 martie, de Grupul de Comunicare Strategica. Sunt 100 decese noi. 1.140 pacienți sunt la ATI. Vezi și ALBA: 104 cazuri COVID inregistrate in ultimele 24 de ore. Incidența…

- Au fost raportate 4.271 noi cazuri de COVID-19, in ultimele 24 de ore, la nivel național, potrivit datelor transmise joi, 4 martie, de Grupul de Comunicare Strategica. Sunt 98 decese noi. 1.070 pacienți sunt la ATI. Citește și ALBA: 85 de cazuri COVID inregistrate in ultimele 24 de ore. Incidența in…

- Au fost raportate 2.668 noi cazuri de COVID-19, in ultimele 24 de ore, la nivel național, potrivit datelor transmise joi, 4 februarie, de Grupul de Comunicare Strategica. Sunt 75 decese noi. 984 pacienți sunt internați la ATI. Citește și ALBA: 60 de cazuri COVID-19 in ultimele 24 de ore. Incidența in…

- Au fost raportate 2.719 noi cazuri de COVID-19, in ultimele 24 de ore, la nivel național, potrivit datelor transmise sambata, 23 ianuarie, de Grupul de Comunicare Strategica. Numarul total al imbolnavirilor, de la inceputul pandemiei este 709.194. Citește și ALBA: 44 de cazuri COVID inregistrate in…

- La nivel național, in ultima raportare transmisa de autoritați, marți, 12 ianuarie, au fost confirmate 3.697 de noi infectari cu coronavirus, 225 dintre acestea fiind din Timiș. 156 de pacienți cu Covid-19 au pierdut lupta cu virusul, in ultimele 24 de ore. Sunt 1.073 pacienți in stare grava, internați…

- In ultimele 24 de ore, in Romania, au fost inregistrate 3.697 noi cazuri de COVID-19, potrivit datelor transmise marți, 12 ianuarie, de Grupul de Comunicare Strategica. Vezi și ALBA: 43 de noi cazuri de COVID-19 in ultimele 24 de ore. Incidența pe orașe și localitați, la 14 zile Sunt 156 decese noi.…

- La nivel național, in ultima raportare transmisa de autoritați, luni, 11 ianuarie, au fost confirmate 1.987 de noi infectari cu coronavirus, 158 dintre acestea fiind din Timiș. 71 de pacienți cu Covid-19 au pierdut lupta cu virusul, in ultimele 24 de ore. Sunt 1.083 pacienți in stare grava, internați…

- 640.429 de cazuri de COVID au fost inregistrate pe teritoriul Romaniei de la inceputul pandemiei, cu peste 3.000 adaugate la bilanț in ultimele 24 de ore. Tot ultima informare a adus 60 de noi decese și 1.119 de pacienți la Terapie Intensiva.La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile…